شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مأرب.. مواجهات عنيفة بين قوة أمنية ومسلحين قرب محطة صافر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019 الخليج 365 ـ مأرب قالت مصادر محلية إن مواجهات عنيفة اندلعت بين قبائل عبيدة آل قزعه من جهة وبين قوات عسكرية من جهة أخرى على خلفية قطاع قبلي بالقرب من محطة صافر الغازية.

وتابعت المصادر، أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، مؤكدة استخدام الجانبين مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة. Advertisements ولفتت المصادر إلى أن الاشتباكات العنيفة لازالت مستمرة فيما تقوم القوات العسكرية بقصف المناطق التي يتواجد فيها المسلحون بالمدفعية الثقيلة. وتشهد مأرب من حين لآخر مواجهات بين قوات الأمن وقطاعات قبلية.

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