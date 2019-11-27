توثيق 44 جريمة حوثية ضد النساء في تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

وثق مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، وهو منظمة مجتمع مدني غير حكومية مقرها الرئيسي في مدينة تعز اليمنية، ارتكاب ميليشيات الحوثي الانقلابية نحو 44 اعتداء جسديا طال النساء في تعز، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) 2019 وحتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.



وقال المركز في تقريره الحديث، الذي يتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم في عام 1999 إن «محافظة تعز تشهد أعلى معدل للضحايا من النساء بين المحافظات المختلفة».

وأكد المركز أن الفريق الميداني التابع له وثق «مقتل 14 امرأة في تعز، حيث حصدت القذائف المختلفة حياة 4 نساء فيما قتل قناصون يتبعون الميليشيات الحوثية 3 نساء أخريات، وتسببت الألغام التي تزرعها الجماعة بشكل عشوائي بمقتل 5 نساء، في حين قتلت امرأة واحدة برصاص مباشر للميليشيات كما قتل أحد أتباعها والدته بسلاح أبيض».

وأوضح المركز أن الاشتباكات الدائرة بين اللجنة الأمنية التابعة للسلطة المحلية ومسلحين مناوئين لها تسببت بمقتل امرأتين، فيما قتل مسلح خارج إطار الدولة امرأة أخرى.

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ووثق الفريق «تسبب ميليشيات الحوثي في إصابة 30 امرأة حيث أصيبت 14 امرأة بشظايا جراء القذائف والمدفعيات المختلفة، كما أصيبت 10 نساء برصاص قناصي الميليشيات، وتسببت الألغام بإصابة 6 نساء أخريات». بينما تسببت الاشتباكات بين اللجنة الأمنية والمسلحين المعارضين لها في إصابة امرأتين، بينما أصيبت امرأة جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون، كما أصيب 3 نساء برصاص مسلحين خارج إطار الدولة.

وأكد المركز الحقوقي أن «جرائم العنف المسلط على النساء في اليمن خلال سنوات الحرب الأخيرة ومنذ انقلاب الحوثيين على السلطة في 2014 تعددت حيث شملت القتل المباشر لمئات النساء سواء قنصا وقصفا أو من إصابات حيث طالت الجرائم 1500 امرأة وفق إحصائيات وتقارير مختلفة، فضلا عن بتر أعضاء نساء جراء حقول الألغام الهائلة التي تحيط بالقرى المأهولة بالسكان ومداخل المدن».

وقال المركز إن «حقول الألغام والمتفجرات تصيب الفئة الأكثر ضعفا في مجتمع الحرب باليمن وهم النساء والأطفال حيث إنهم الأكثر حركة وتنقلا في القرى المأهولة والمدن المحاصرة».

وأضاف أنه بينما تعاني النساء في صنعاء من قمع ممنهج من قبل سلطات الحوثيين والذي وصل إلى اعتقال عشرات النساء من قبل الأجهزة الأمنية الحوثية وتلفيق التهم المختلفة لهن من انتماءات سياسية إلى تهم بارتكاب جرائم أخلاقية مختلفة، شمل ذلك سلسلة طويلة من الملاحقات والاعتقالات مما يجعل هؤلاء النساء في خطر حقيقي لفقدان حياتهن؛ إما بسبب السجون السرية أو تعرضهن لقمع المجتمع جراء تلك التهم والملاحقات وتشويه السمعة».

وأوضح المركز أنه «حسب بيانات منظمات حقوق الإنسان في صنعاء، فإن هناك ما يزيد على مائتي امرأة ما بين مخطوفات ومخفيات أو يتم ملاحقتهن بشكل قمعي وبإرهاب منظم من قبل أجهزة أمنية تتبع قيادات الجماعة الحوثية».

وأضاف المركز في تقريره بالقول «تتصدر النساء في اليمن قائمة ضحايا العنف باليمن سواء عبر الإصابات المباشرة من الحرب أو من الآثار الأخرى التي تعاني منها بشكل غير مباشر، حيث تتحمل النساء الناجيات من القصف والموت المباشر العبء الأكبر من المسؤولية الأسرية ودعم المجتمع والأضرار النفسية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الحرب والعنف المجتمعي».