ورد الآن :بقوة جبارة "نجل المخلوع" يقفز إلى رئاسة البلاد وينتقم من ثوار 2011 شر انتقام

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عدن - ياسمين التهامي - كشف رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، الجهة التي تقف خلف دعم سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل، والتي تحاول دفعه لتصدر المشهد السياسي خلال المرحلة المقبلة.

وفي الجزء الرابع من حواره الخاص مع "عربي21"، قال المشري إن الداعم الحقيقي لسيف الإسلام هي روسيا، وتعتبره مشروعها المستقبلي في ليبيا، وتراهن عليه، لا على اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأضاف: "سيف هو ظاهرة صوتية إعلامية في ليبيا أكثر منه حقيقة على الأرض".

لكن المشري قال إن سيف الإسلام غير مؤهل من ناحية نفسية لتصدر أي مرحلة سياسية مستقبلا، كاشفا أنه يعاني من مشاكل نفسية ويعاني من اضطرابات، نتيجة الضغوط التي تعرض لها منذ سقوط النظام عام 2011.

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ومن ناحية قضائية، قال المشري إن القذافي الإبن مطلوب للجنائية الدولية، لضلوعه بجرائم ضد الليبيين إبان الثورة، ويواجه قضايا جنائية أمام المحاكم الليبية، وبالتالي لن يتمكن من اجتياز هذه العقبات، ولن يكون له أي مستقبل سياسي في ليبيا.



وأضاف: "هناك محاولات لمنح سيف القذافي عفوا، في إطار قانون العفو العام الذي أصدره مجلس النواب، لكنه لن يكون مشمولا بأي عفو، كونه متورط في جرائم عامة ، ولأن قانون العفو العام قانون باطل بحكم الاتفاق السياسي".