اخبار الخليج / اخبار اليمن

لجنة أسرى أحداث أغسطس تعلن إنسحابها وإخلاء مسؤوليتها من أي اشكاليات

0 نشر
اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لجنة أسرى أحداث أغسطس تعلن إنسحابها وإخلاء مسؤوليتها من أي اشكاليات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019

لجنة أسرى أحداث أغسطس تعلن إنسحابها وإخلاء مسؤوليتها من أي اشكاليات

الخليج 365

أعلنت لجنة الاسرى في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظات الجنوبية في شهر أغسطس، إنسحابها وإخلاء مسؤوليتها من أي إشكاليات .

 

جاء ذلك في رسالة رفعت إلى من يهمه الامر من محافظتي شبوة ومأرب وقيادة المجلس الانتقالي في كل من عدن ولحج والضالع اوضحت فيه جهودها في متابعة الاسرى من الشرعيةو والانتقالي ومقرات احتجازهم.

Advertisements

 

وكشفت اللجنة تفاصيل عملها والأسماء الوهمية التي تضمنتها كشوفات الأسرى، متهمة محافظ شبوة، محمد صالح بن عديو بعرقلة الافراج عن الاسرى في شبوة .

9e8be87162.jpg

 

889ca844a0.jpg

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة أسرى أحداث أغسطس تعلن إنسحابها وإخلاء مسؤوليتها من أي اشكاليات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا