لجنة أسرى أحداث أغسطس تعلن إنسحابها وإخلاء مسؤوليتها من أي اشكاليات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019

الخليج 365

أعلنت لجنة الاسرى في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظات الجنوبية في شهر أغسطس، إنسحابها وإخلاء مسؤوليتها من أي إشكاليات .



جاء ذلك في رسالة رفعت إلى من يهمه الامر من محافظتي شبوة ومأرب وقيادة المجلس الانتقالي في كل من عدن ولحج والضالع اوضحت فيه جهودها في متابعة الاسرى من الشرعيةو والانتقالي ومقرات احتجازهم.

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وكشفت اللجنة تفاصيل عملها والأسماء الوهمية التي تضمنتها كشوفات الأسرى، متهمة محافظ شبوة، محمد صالح بن عديو بعرقلة الافراج عن الاسرى في شبوة .