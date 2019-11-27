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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستشفى ذمار العام يستقبل عشرات الجثث لحوثيين قتلوا في الحديدة والضالع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019
الخليج 365 ـ صنعاء
أكدت مصادر طبية أن عشرات الجثث لقتلى حوثيين لقوا حتفهم في الساحل الغربي والضالع وصلت، خلال الساعات الماضية، إلى مستشفى ذمار العام.
وقالت المصادر إن المستشفى استقبل خلال الساعات الماضية عشرات الجثث لمسلحين حوثيين قتلوا في جبهتي الساحل الغربي والضالع.
وبينت المصادر أن إدارة المستشفى أخلت بعض الغرف من المرضى لاستقبال جرحى من المليشيا أصيبوا في ذات الجبهتين.
وأكدت المصادر أن من بين القتلى قياديا حوثيا يدعى "أبو صخر" وأربعة من مرافقيه.
ويستقبل المستشفى، من حين لآخر، جثث لقتلى المليشيا في أكثر من جبهة.
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