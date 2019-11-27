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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع عدد المصابين بحمى الضنك في الحديدة إلى 3500 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
عبّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن آلاف الإصابات بحمى الضنك في اليمن الذي يشهد حرباً مدمّرة وتفشياً لوباء الكوليرا.
وذكر رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى الأمم المتحدة، روبير مارديني، أنه "ما يزال اليمن يواجه تردياً كبيراً في الأوضاع الإنسانية".
وفي تصريح أمام الصحافيين أعرب مارديني عن "قلق بالغ" إزاء "تقارير أفادت مؤخراً عن تفشي حمى الضنك والكوليرا" في اليمن.
وبين أن هناك تقارير عن إصابة أكثر من 3500 شخص بحمى الضنك، كما يُعتقد أن خمسين شخصاً في مدينة الحديدة قضوا بهذا المرض بين أواخر أكتوبر وأوائل نوفمبر.
وقال مارديني، إن أكثر من ألفي شخص أصيبوا بحمى الضنك في تلك المنطقة، كما أصيب ما يقارب ثلاثة آلاف بالملاريا، مؤكداً "أن السيطرة على هذا الوباء تشكل تحدياً كبيراً".
وتسببت الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي في اليمن منذ خمسة أعوام في انهيار المنظومة الصحية في البلاد وتفشي أوبئة وأمراض مختلفة خلفت آلاف الوفيات، وفق تقارير أممية
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