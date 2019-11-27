شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صنعاء.. مليشيا الحوثي تختطف المواطنة أيمان البشيري وتقتادها إلى جهة مجهولة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 واصلت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، حملات اعتقالاتها وقمع كل من يخالف آراءها في مختلف مناطق سيطرتها. Advertisements ونقلت "خبر" عن مصادرها أن مليشيا الحوثي اختطفت الثلاثاء 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، المواطنة إيمان البشيري من وسط العاصمة صنعاء. وذكرت المصادر أن قوة أمنية تتبع مليشيا الحوثي اقتحمت منزل المواطنة البشيري جنوب العاصمة صنعاء، وقامت باعتقالها ونقلها إلى مكان مجهول. وشنت مليشيا الحوثي حملة اعتقالات، خلال اليومين الماضيين، شملت عشرات المواطنين بينهم المواطن الطويلي وزوجته

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