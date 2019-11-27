شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الضالع.. مليشيا الحوثي تختطف 3 من أبناء الحشا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019 الخليج 365 ـ الضالع أقدمت مليشيات الحوثي، على اختطاف ثلاثة مواطنين من أبناء مديرية الحشا كانوا في طريقهم إلى مدينة الضالع.

Advertisements وقالت مصادر محلية، إن المليشيات اختطفت كلا من مسعد عبدالله الحاج الحذيفي وعبده لطف حسن الحذيفي ومحمد صالح محسن الحذيفي من أبناء قرية المسداره منطقة جبل الاحذوف التابعة لمديرية الحشا. وذكرت المصادر أن عناصر المليشيات اختطفت المواطنين الثلاثة من نقطة منطقة حبيل الذرية القريب من مدخل محافظة الضالع. ووفق المصادر فإن الاختطافات كانت بتوجيهات من عبد اللطيف الشغدري المعين من المليشيات مديرا لأمن محافظة الضالع الذي وجه بفرض حصار على مديرية الحشا ومنع المواطنين من الذهاب إلى محافظة الضالع.

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