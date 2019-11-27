عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تصاعد خروقات ميليشيا الحوثي للهدنة الأممية في الحديدة

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

الخليج 365

في إطار خروقاتها اليومية للهدنة الأممية في محافظة الحديدة غرب اليمن، صعدت ميليشيات الحوثي من انتهاكاتها، الثلاثاء، في مناطق عدة تزامناً مع حشد تعزيزات جديدة لتفجير الوضع عسكرياً.



ودفع الحوثيون بتعزيزات جديدة إلى تخوم مديرية الدريهمي في الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة، الثلاثاء، غداة رصد تجمعات كبيرة في المنطقة ذاتها، وعاودوا القصف بالمدفعية والأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وفق بيان للمركز الاعلامي لألوية العمالقة.

كما نقل البيان عن مصادر عسكرية ميدانية قولها إن الميليشيات دفعت بتعزيزات كبيرة إلى تخوم المديرية، حيث تم رصد حشود وتجمعات للانقلابيين في الأطراف الشمالية الشرقية مدججين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وعاودت الميليشيات قصف مناطق شرق الدريهمي بالقذائف المدفعية وأطلقت عشرات القذائف من مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 صوب مواقع القوات المشتركة.

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وفي السياق، أفادت المصادر أن الميليشيات استهدفت جنوب الدريهمي بالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23 وفتحت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة عيار 12.7 وبسلاح معدل البيكا بشكل مكثف وعنيف عصر الثلاثاء.

كما تصدت القوات المشتركة لهجوم شنه الحوثيون، الثلاثاء، على مديرية حيس جنوب الحديدة، وكبدتهم عشرات القتلى والجرحى، وفق مصدر عسكري ميداني.

وجاء الهجوم غداة تنبيه مصدر عسكري من خطة مبيتة للميليشيات تستهدف حيس والبرح في ظل تصعيد غير مسبوق وتحشيدات.

وقال المصدر إن الانقلابيين هاجموا مناطق شمال غرب حيس بالتزامن مع عمليات قصف واستهداف واسعة شنتها الميليشيات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة طالت المنطقة.

وفي منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة، جدد الحوثيون انتهاكاتهم اليومية باستهداف مواقع القوات المشتركة.

إلى ذلك أفادت مصادر عسكرية أن الميليشيات فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 14.5 والأسلحة من عيار 12.7 على مواقع متفرقة للقوات المشتركة في المنطقة بشكل مكثف، كما أطلقت النار على مواقع أخرى من سلاح معدل البيكا وبالأسلحة القناصة.