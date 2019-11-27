شكرا لقرائتكم خبر عن أخبر أساتذته بشعوره بتعب وأهملوه.. وفاة طالب بين زملائه بشكل مفاجئ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لفظ طالب إعدادي أنفاسه الأخيرة، داخل مدرسته في إحدى المحافظات المصرية، بعد لحظات من إخباره زملائه وأساتذته بأنه يشعر بالتعب.

واشتكى الطالب من تعب مفاجئ بعد انتهاء «الفسحة»، فيما أكدت المدرسة أنه دخل في حالة إغماء ليتم نقله إلى طبيب المدرسة لكنه توفي بعد 3 دقائق من الإغماء.

جديد "الخليج 365"

Advertisements

من جانبه، اتهم والد الطالب المتوفى إدارة المدرسة بالتقصير في حق ابنه، إذ أشار زملائه إلى أن نجله أخبر المعلمة بأنه يشعر بتعب شديد لكنها لم تهتم، ثم دخل في حالة إغماء لمدة نصف ساعة لم يُكتشف الأمر.

وبعد نصف ساعة تدخل المُدرس ومشرف الدور ثم تم طلب الإسعاف، لكن كان قضاء الله قد نفذ.

وأوضح الوالد، أنه لا يشك في وجود شبهة جنائية وإنما سيتقدم ببلاغ ضد المدرسة حتى لا يتكرر الأمر مع طالب آخر، مؤكدًا أن ابنه لم يكن يعاني من مشاكل صحية