شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اندلاع اشتباكات عنيفة وسط محافظة شبوة "تفاصيل عاجلة" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مطلعة في محافظة شبوة ان إشتباكات بمختلف انواع الإسلحة تدور رحاها بين عشيرتين تنتمي لقبيلة آل مهدي خليفه في عتق .
وقالت المصادر. ان نداءات بالتدخل السريع لإحتواء الموقف وايقاف الحرب القبلية
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