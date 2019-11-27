شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اندلاع اشتباكات عنيفة وسط محافظة شبوة "تفاصيل عاجلة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مطلعة في محافظة شبوة ان إشتباكات بمختلف انواع الإسلحة تدور رحاها بين عشيرتين تنتمي لقبيلة آل مهدي خليفه في عتق .

وقالت المصادر. ان نداءات بالتدخل السريع لإحتواء الموقف وايقاف الحرب القبلية

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