الوضع ينفجر في مأرب واندلاع موجهات واشتباكات عنيفة بين الجيش ومسلحين بالقرب من محطة صافر (تفاصيل حصرية)

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عدن - ياسمين التهامي - عاجل :بعد توقف استمر لأكثر من 5 سنوات .. وصول اول رحلة لطيران اليمنية إلى مطار الريان لاعب بالمنتخب اليمني .. يكشف عن أسباب خسارته أمام الإمارات في أولى مباريات خليجي24 مع بداية صباح اليوم .. ارتفاع مستمر للدولار والريال السعودي .. امام الريال اليمني ويصلان الي هذا السعر الان (اول تحديث اسعار الصرف) إنطلاق شرارة جديدة للمظاهرات طلاب جامعة صنعاء يشكلون تكتل للانتفاضة ضدالحوثيين .. والحوثي يعتقل العشرات من الطلاب

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