اليمن تكذب مزاعم السعودية بشأن الاسرى

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء نفى “عبدالقادر المرتضى” رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى صحة المعلومات الواردة من تحالف العدوان السعودي الامريكي بخصوص ماتم الإعلان عنه من إطلاق 200 من أسرى الجيش واللجان الشعبية . وقال المرتضى : نؤكد أنه لم يتم شي من هذا حتى الآن. مشيراً الى أنه سيقوم بتوضيح الحقائق لاحقاً.

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