جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ابين كشفت مصادر إعلامية تابعة لمرتزقة العدوان، عن وصول تعزيزات عسكرية جديدة تابعة لمليشيات الإمارات الى محافظة أبين جنوبي البلاد.

وقالت المصادر أن مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة اماراتياً، دفعت اليوم الثلاثاء، بتعزيزات ضخمة إلى محافظة ابين شرق عدن، في خطوة مخالفة لما يسمى باتفاق الرياض.. مشيرة الى وصول التعزيزات الى قرية الشيخ سالم، القريبة من مدينة شقرة الساحلية التي تسيطر عليها مليشيات حزب الاصلاح الموالية للسعودية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعزيزات عسكرية جديدة تصل أبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.