تحرير ” ستة ” من أسرى الجيش واللجان الشعبية في علمية تبادل

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
تم ، اليوم الثلاثاء ، تحرير ” ستة ” من أسرى الجيش واللجان الشعبية في عمليات تبادل مع مجاميع المرتزقة.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى” عبدالقادر المرتضى” أنه تم تحرير ” ستة ” من أسرى الجيش واللجان الشعبية من عدة جبهات في عمليات تبادل عبر وسطاء محليين.
الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عقدت مئات الصفقات مع مجاميع المرتزقة تم خلالها الافراج عن آلاف الأسرى من الطرفين.
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