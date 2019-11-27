تكريم 13 من حافظات القرآن الكريم والمعلمات بإب

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – إب

كرم مركز الحكمة النسوي لتحفيظ القرآن وعلومه بمحافظة إب اليوم 13 حافظة ومعلمة للقرآن الكريم.

وفي التكريم الذي أقيم بدعم من مستشفى المنار و البرج التخصصيين ومؤسسة آماس للإنتاج والتوزيع الفني، أشارت كلمات إلى أهمية تحفيظ القرآن الكريم وتجسيده قولا وعملا كسلوك مجتمعي وإيماني يغرس الأخلاق في نفوس أبناء المجتمع.

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وأكدت الكلمات ضرورة معرفة كتاب الله والعمل به وتدبر آياته ومعانيه ، وأهمية تضافر جهود الخيرين لدعم الطلاب في مجال القرآن الكريم والعلوم الشرعية.

تخلل التكريم استماع نماذج مختلفة من القراءات القرآنية.

وفي الختام تم تكريم حافظات القرآن الكريم والمعلمات وأمهات الحافظات بالشهادات التقديرية وجوائز عينية.