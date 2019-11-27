شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن هجوم على حليمة بولند بعد نشرها فيديو لها بحوض الإستحمام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - نشرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند عبر حسابها على "سناب شات" فيديو أحدث ضجة كبيرة جداً في أوساط المتابعين. جديد الخليج 365: Advertisements وظهرت فيه وهي تجلس في حوض الاستحمام ثم في حوض السباحة. وارفقت الفيديو بالتعليق: "هذا وضعي حالياً وأنا أسمع القصص والحكايات التي يؤلفونها عني. وأخباري التي أنا لا أعرفها عن نفسي". وأطلق المقطع ضجة كبيرة على الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام". ويشار إلى أن حليمة أثارت الجدل في وقت سابق بعدما ظهرت في صورة مرتدية الحجاب مع العباءة السوداء.

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