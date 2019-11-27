هذة هي الشخصية الإيرانية الكبيرة التي اصدرت الأمر بالهجوم على منشآت أرامكو بالسعودية

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشف تحقيق لوكالة «رويترز»، عن تورط إيران في الهجوم على المنشآت النفطية في السعودية، مؤكداً أن المرشد الإيراني علي خامنئي، حضر اجتماعات بحثت شن هجمات على السعودية. جديد الخليج 365: Advertisements وأوضح التقرير أن “خامنئي” أعطى الأمر بشن الهجوم على منشآت أرامكو. وكانت الإدارة الأميركية قد نشرت صورا بالقمر الصناعي تظهر الأضرار التي لحقت بالمنشآت النفطية السعودية بسبب الهجوم غير المسبوق الذي تعرضت، والذي نسبته واشنطن إلى إيران.

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