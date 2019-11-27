شكرا لمتابعة خبر عن خبر سار .. للطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة يصدر بيان حول ما تشهده محافظة الحُديدة والمناطق المحيطة الميسري يقدم استقالته .. ويخرج عن صمته موجهاً نص هذه الرسالة إلي شرعية الرئيس هادي (تفاصيل وصور- نص الاستقالة ) الموت يفجع الفنان عبدالمجيد عبدالله قبل قليل.. بعد غيبة طويل في السعودية المغرد الشهير مجتهد .. يفاجئ الجميع ويكشف عن تحركات "سعودية - أمريكية" نهاية هذا الشهر ستغيير خارطة الحكم في المملكة

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