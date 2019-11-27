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عدن - ياسمين التهامي - "شاهد الفيديو كامل"تسريب فيديو من حفل زفاف الملك والديوان الملكي يتدخل لحذف الفيديو...ستنصدم من شدة جمال زوجته

وثٌّق مقطع فيديو مسرّب، جانبًا من حفل زفاف ملك ماليزيا محمد الخامس وملكة جمال موسكو أوكسانا فويفودينا. وأقيم الحفل في 22 نوفمبر عام 2018 في قاعة Barvikha Concert Hall للاحتفالات بموسكو ، إذ أظهر الفيديو قسم الزوجان على الوفاء إلى الأبد لبعضهما البعض. جديد اب برس : Advertisements يذكر أن ملكة جمال موسكة أنجبت ولدًا في مايو الماضي أي بعد 7 أشهر من الزفاف، فيما أُعلن عن الطلاق في 17 يوليو الماضي. شاهد الفيديو هنـــــــا

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