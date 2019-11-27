- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحربي: التحالف العربي يجدد تمسكه بالسلام كخيار إستراتيجي في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الحربي: التحالف العربي يجدد تمسكه بالسلام كخيار إستراتيجي في اليمن
الأربعاء 27 نوفمبر 2019
الخليج 365
اعتبر الكاتب الصحفي، جمال الحربي، إعلان التحالف العربي إطلاق سراح 200 أسير من ميليشيا الحوثي الإنقلابية، وتسيير رحلات الى مطار صنعاء، تأكيد على تمسك التحالف العربي بقيادة السعودية تمسكه بالسلام كخيار استراتيجي في اليمن .
وقال في تغريدة له بتويتر، أن هذا الأمر يؤكد رغبته في إنهاء الحرب التي اشعلتها الميليشيات الحوثية .. لافتاً إلى أن التحالف العربي يمد يده مرة أخرى من خلال مبادرة أحادية لإطلاق ٢٠٠ أسير حرب حوثي وتسيير رحلات جوية لنقل المرضى من مطار صنعاء.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، تركي المالكي، إنه“انطلاقًا من حرص قيادة التحالف على مواصلة دعم جهود حل الأزمة في اليمن والدفع باتفاق (ستوكهولم) بما في ذلك الاتفاق المتعلق بتبادل الأسرى، فقد قررت قيادة قوات التحالف بمبادرة منها إطلاق سراح 200 أسير من أسرى الميليشيات الحوثية“.
وتابع، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية:“إضافة إلى تسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لنقل المرضى من العاصمة صنعاء إلى الدول التي يمكن لهم أن يتلقوا العلاج المناسب لحالاتهم“.
كانت هذه تفاصيل خبر الحربي: التحالف العربي يجدد تمسكه بالسلام كخيار إستراتيجي في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.