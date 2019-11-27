شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن سعودي يرتكب فعلاً صادماً مع إبنته في أحد شوارع مدينة جدة ..شاهد(فيديو صادم) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تداول مغردون على موقع "تويتر" في السعودية، يوم امس الاثنين، مقطع فيديو يوثق اعتداء مواطن سعودي على ابنته في الشارع لحظة خروجها من المدرسة.

وأظهر الفيديو السعودي، وهو يركل ابنته -لم تتجاوز العاشرة- بالأرجل ويضربها بيده، ومن ثم يدفعها بقوة وعنف إلى داخل السيارة، دون معرفة الأسباب.

جديد الخليج 365:

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وعبَّر مغردون سعوديون عن استيائهم مما حدث، ودشنوا هاشتاغًا بعنوان "#نطالب بمحاسبة معنف ابنته"، مطالبين الجهات المختصة في الدول بالتحرك.

وعلى الفور، أعلنت "هيئة حقوق الإنسان" في السعودية، على موقع "تويتر"، أنها رصدت مقطع الفيديو على مواقع التواصل، وتوعدت الرجل معنف ابنته.

وقالت "حقوق الإنسان": إنها "رصدت ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص معنف ابنته، وقد باشرت الهيئة اتخاذ الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة".

وختمت "هيئة حقوق الإنسان" السعودية، بالتأكيد على أنها "ستعمل على تنفيذ ما تضمنته الأنظمة ذات العلاقة ومن أبرزها نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل".