شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن لبنانية .. ترتكب فعل صادم ومرعب مع زوجها السعودي المسن .. والسلطات تتدخل بشكل عاجل..شاهد(تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أقدمت زوجة لبنانية على فعل صادم مع زوجها السعودي المسن والمقيم معها وأولادهما الثلاثة في البقاع بلبنان، بعد احتدام الخلافات بينهما.

وأكدت مصادر مطلعة على أن الزوجة اختطفت زوجها، يوم امس الإثنين، وهو ما تداولته كثير من الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي.

جديد الخليج 365:

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وسارعت سفارة المملكة في بيروت بكشف حقيقة وملابسات ما تم تداوله بشأن اختطاف المواطن السعودي على يد زوجته اللبنانية في البقاع بلبنان.

وأوضحت السفارة، أن قضية المواطن أحمد الخلف، مجرد خلاف عائلي، نافية أن يكون تعرض للاختطاف من قبل زوجته الثانية -لبنانية الجنسية- التي يقطن معها في منزله الواقع في منطقة سُحمر في البقاع الغربي مع أطفالهما الثلاثة، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.

وأشارت السفارة، إلى أنها مستمرة في بذل جهودها لتقريب وجهات النظر وتبديد الخلاف بين أبناء الخلف في المملكة الذين يطالبون بعودة والدهم المسن، مشيرًا إلى أن زوجة الخلف الثانية لا تمانع في عودته للمملكة في حال أراد ذلك.

فيما أكد رئيس قسم شؤون السعوديين في السفارة ببيروت سعود الدهشمي أن السفارة التقت بالخلف (متقاعد ويقيم في لبنان منذ سنوات) مرات عدة كان آخرها أمس.

وأوضح الدهشمي أن القضية مجرد خلاف عائلي وأن السفير يتابعها بنفسه، وتنتظر السفارة توجيه وزارة الخارجية بشأن القضية.