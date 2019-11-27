شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية : توجة تحذير شديد للمغتربين اليمنيين المتزوجين من سعوديات .. وتتوعد بالسجن والغرامة..تفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في السعودية، أن المستفيدات من «سجل الأسرة»: كل أم سعودية تحمل هوية وطنية لديها أبناء سعوديون مضافون في سجل والدهم ومرتبطون بسجلها.

وأفادت «الأحوال المدنية» بأنه يشترط وجود بطاقة هوية وطنية لاستخراج «سجل الأسرة»، وأنه لا يمكن لزوجة المواطن غير السعودية، وكذلك المواطنة السعودية زوجة الأجنبي المقيم، استخراجه.

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وأشارت إلى أن مميزات «سجل الأسرة»: إثبات صلة الأم بالأبناء، تمكن الأم من مراجعة أي جهة تطلب إثبات للأبناء، تمكن الأم من المطالبة بحقوق أبنائها.

وتفصيلاً، فقد تجاوبت «الأحوال المدنية» مع تساؤل مواطنة، أفادت بأنها متزوجة من شخص أجنبي، وترغب في استخراج «سجل أسرة» لأطفالها وأنهم تحت كفالتها، ليأتي رد «الأحوال المدنية» بأن ذلك «لا يمكن».

وفي وقت سابق، ردت «الأحوال المدنية» على استفسار مغردة (والدة مواطنة سعودية)، أفادت بأنها تمتلك «إقامة أم مواطن»، وهي الحاضنة لابنتها، وتمتلك شهادة ميلادها وصك الحضانة، ليأتي رد «الأحوال» بأن امتلاكها لـ«سجل الأسرة» غير ممكن.