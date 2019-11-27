شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن تقرير أمريكي .. يفجر مفاجأة ويكشف عن قائمة أغنى 10 حكام بالعالم .. نصفهم من حكام العرب تعرف عليهم بالاسم والصورة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشف تقرير نشرته مجلة "بيزنس إنسايدر" الأمريكية، عن قائمة بأغنى 10 حكام في العالم، والذي نصفهم من العرب، أحدهم دولته تعاني الفقر.

وتصدر ملك تايلاند ماها فاجيرونجكورن، قائمة أغنى حكام العالم وتبلغ قيمة ثروته الشخصية نحو 30 مليار دولار، وكان سلطان برواني حسن البلقيه، ثاني أغنى حكام العالم وتبلغ قيمة ثروته الشخصية نحو 20 مليار دولار.

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وجاء العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في القائمة كثالث أغنى حكام العالم وتبلغ قيمة ثروته الشخصية نحو 18 مليار دولار، ورئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان، رابع أغنى حكام العالم وتبلغ قيمة ثروته الشخصية نحو 15 مليار دولار.

وحل حاكم دبي محمد بن راشد، في القائمة كخامس أغنى حكام العالم وتبلغ قيمة ثروته الشخصية نحو 4 مليار دولار، وملك لوكسبمرج الدوق هنري، سادس أغنى حكام العالم وتبلغ قيمة ثروته الشخصية نحو 4 مليار دولار.

وحصد أمير ليختنشاتين هانز أدم الثاني، المركز السابع كأغنى حكام العالم وتبلغ قيمة ثروته الشخصية نحو 3.5 مليار دولار، فيما كان العاهل المغربي الملك محمد السادس، ثامن أغنى حكام العالم وتبلغ قيمة ثروته الشخصية نحو 2.1 مليار دولار.

وأخيرًا، جاء أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، كتاسع أغنى حكام العالم وتبلغ قيمة ثروته الشخصية نحو 1.2 مليار دولار، وأمير موناكو ألبرت الثاني، عاشر أغنى حكام العالم وتبلغ قيمة ثروته الشخصية نحو مليار دولار.

وبحسب مراقبين، فإن الأرقام التي أوردتها المجلة الأمريكية قد لا تكون دقيقة، مؤكدين أن حكام العرب هم أغنى قادة العالم كونهم يستنزفون أموال شعوبهم التي تعاني الفقر، ولا يعلنون عن ثرواتهم التي يتم تكديسها في بنوك أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.