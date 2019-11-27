شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن أمر ملكي عاجل لـ"الملك سلمان" بشأن العاصمة السعودية الرياض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء يوم الثلاثاء؛ أمرًا ملكيًا عاجلًا بشأن العاصمة الرياض، فيما ربطه مراقبون بتعثر أهم مشاريع ولي العهد محمد بن سلمان.

ونصَّ أمر "الملك سلمان"، -بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)-، على تعيين الأمير فيصل بن عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أمينًا لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة.

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وشمل الأمر الملكي العاهل السعودي، إعفاء المهندس طارق بن عبد العزيز الفارس أمين منطقة الرياض من منصبه، دون توضيح أسباب أو خلفيات القرار.

وأثار أمر "الملك سلمان" الجدل لا سيما وأن "الفارس" لم يمض على تعيينه سوى نحو عام، فقد عُين أمينًا للرياض في، فبراير/ شباط 2018؛ خلفًا للمهندس إبراهيم السلطان.

وربط مراقبون، إقالة "الفارس" من منصبه بفشل عدد من المشروعات في منطقة الرياض، وعلى رأسها تأخر افتتاح قطار الرياض، كأهم منجزات محمد بن سلمان في العاصمة.

وبحسب مراقبين، فإن انهيار وفشل خطط محمد بن سلمان، يحملها إلى القيادات التنفيذية أو الوزراء، ويحاول معالجة ذلك عن طريق الإقالات والإعفاءات.