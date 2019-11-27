شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن مشروب طبيعي وفي متناول الجميع يفتت حصى الكلى ويحقق فوائد صحية رهيبة اذا شربته في هذا الوقت ..تعرف عليه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - نشر موقع "ميديكال نيوز توداي" مقالة تنصح بشرب الماء مع الليمون، مستعرضاً فوائد هذا المشروب وتأثيراته الإيجابية على الجسم. وتؤكد المقالة أن الأطباء ينصحون بشرب الماء مع الليمون سواءً أكان الماء بارداً أم دافئاً، ويمكن كذلك إضافة النعناع للمشروب لمنحه نكهة منعشة. جديد الخليج 365: Advertisements ويساعد مشروب الماء والليمون في تحسين المزاج ورفع مستوى الطاقة وجهاز المناعة، إضافة إلى تسريع عملية "الأيض". ويتميز هذا المشروب كذلك بانخفاض السعرات الحرارية التي لا تتجاوز 9 سعرات في الكوب الواحد، كما أنه غني بفيتامين "ج"، ومركب "الفلافونويد" المضاد للأكسدة والحامي للخلايا من التلف. ويسهم مشروب الماء بالليمون في تفتيت حصوات الكلى، وتحسين الذاكرة والمزاج، وتخفيف فرص الإصابة بالإمساك، وترطيب الجسم وإنعاشه أثناء ممارسة التمارين.

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