شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن إذا شعرت بهذه الأعراض فأنت مهدد بمرض الزهايمر حتى وإن كنت في سن المراهقة ..الخامسة أخطرها وأكثرها انتشارًا على الإطلاق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - من المعلوم أن مرض الزهايمر من الأمراض التي يصعب علاجها لكنها تصيب بعض كبار السن إلا أن ظهور عدد من العلامات على الشخص تؤكد احتمال إصابته بهذا المرض مع مرور الأيام.

فيما يلي نستعرض معك أخي القارئ أختي القارئة بعض العلامات التي تنذر الشخص بخطر الزهايمر في وقت مبكر:



جديد الخليج 365:

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أولا: فقدان الذاكرة:

النسيان أمر طبيعي قد يحدث من وقت لآخر و لكن النسيان المتكرر و المبالغ فيه علامة سلبية.

ثانيا: صعوبة أداء المهام العائلية والمهام اليومية:

من الممكن أن تتعرض لنسيان سبب الدخول إلى غرفة من غرف المنزل، لكن من يصاب بالزهايمر ينسى طريقة إرتداء قميص له أزرار.

ثالثا: مشكلات مع اللغة:

يمكن للجميع أن يواجه صعوبة فى التعبير الصحيح فى بعض الأحيان. لكن من يصاب بالزهايمر يفقد عدد كبير من المفردات بحيث يصبح كلامه غير مفهوم في كثير من الأحيان.

رابعا: التوهان:

قد نشعر بالتوهان فى بعض الأحيان، لكن من يصاب بالزهايمر لا يتبين الطريق الذي اعتاد أن يمر به يوميا للوصول الى منزله.

خامسا: تغيير المزاج:

قد يشعر كثير منا بالحزن والإكتئاب، ولكن مريض الزهايمر يتعرض لتغيرات مزاجية حادة فيتحول من الهدوء إلى الثورة فجأة وبدون أسباب مفهومة.

سادسا: تغير الشخصية:

الإنسان الطبيعي قد يتغير بمرورالزمن، ومع التقدم في العمر تتغير شخصيته قليلا، أما مريض الزهايمر فإنه يصبح انساناً آخر ذو شخصية مختلفة تماما.