شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن وفاة أشهر راقصة بالوطن العربي وهي تقوم بهذا العمل الفاحش..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تداولت وسائل إعلام مصرية أنباء تفيد بوفاة الراقصة فيفي عبده ، بينما كانت ترقص على أنغام أغنية عراقية ، وذلك تماشيا مع حملة شنها ناشطون عراقيون على السوشل ميديا .



حيث أدعى نشطاء عراقيون الأحد ، وفاة الراقصة المصرية فيفي عبده خلال أدائها وصلة رقص على أنغام أغنية عراقية، دون تأكيد خبر وفاتها المزعوم من مصدر رسمي.

جديد الخليج 365:

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ولكن فيفي عبده ظهرت في مقطع فيديو وهي ترقص على أنغام أغنية عراقية قائلة:" يا مساء الفل من مصر أم الدنيا للعراق الحبيبة بحبك أوي يا شعب العراق".



وانتقد البعض في تعليقات نشرت الفنانة المصرية للفيديو في ظل ما يمر به العراق من مظاهرات سقط خلالها ضحايا بالعشرات، متجاهلة كل هذه الدماء والإصابات التي نجمت عن التظاهرات.