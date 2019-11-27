شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن الوليد بن طلال يثير جنون السعوديين ويشتري أسهم أرامكو بمبالغ خيالية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشفت وكالة "بلومبوغ" الأمريكية، أن الملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال، وعوائل سعودية كبيرة، قررت استثمار مبالغ كبيرة في اكتتاب شركة "أرامكو" السعودية المرتقب.وبحسب مصادر ، فإن السعودية تتفاوض مع أغنى مواطنيها من أجل شراء أسهم لـ"أرامكو" في طرحها العام الأول، ومن أبرز الأسماء الوليد بن طلال وعائلة العليان، بالإضافة إلى كبار رجال الأعمال العاملين في مجال النفط.

جديد الخليج 365:

Advertisements



وتفكر عائلة الملياردير العليان، والذين يمتلكون حصة كبيرة في مصرف "كريدي سويس" السويسري، في شراء أسهم "أرامكو" بمئات الملايين من الدولارات الأمريكية، وفقا لما ذكره المصادر، كما أن الوليد أجرى محادثات لتخصيص له مبلغ كبير للاكتتاب العام.وطلبت المصادر من "بلومبرغ" عدم الكشف عن هويتهم، لأن المعلومات خاصة.كما ينتظر مشاركة عائلتي المجدوعي والتركي في الاكتتاب.وأضافت المصادر أن ممثلي "أرامكو" تواصلوا أيضا مع عائلة المجدوعي، التي تعمل في مجالات عدة، منها توزيع سيارات "هيونداي موتور" في السعودية والخدمات اللوجستية، للدخول في هذه الاستثمارات.



كما تواصل ممثلو الشركة مع أعضاء من عائلة التركي التي تعمل في مجالات العقارات والتجارة العامة وتوزيع المواد الغذائية وخدمات الموانئ للغرض نفسه.



وأشارت المصادر إلى أن حكومة المملكة تجري محادثات للحصول على موافقات من أثريائها للاستثمار في الاكتتاب العام لشركة النفط السعودية العملاقة.

وأعلنت شركة أرامكو، أنها ستبيع 1.5 في المئة من أسهم الشركة، في الاكتتاب العام بقيمة تتراوح بين 24 و25.5 مليار دولار.



وقالت الشركة في بيان، حجم العرض الأساسي سيكون 1.5 في المئة من أسهم الشركة، وسيتراوح سعر الأسهم بين 30 و32 ريال سعودي (8-8.5 دولار).



وستكون نسبة 0.5 في المئة (حوالي مليار سهم) متاحة للاكتتاب للأفراد، و1 في المئة للمؤسسات، على أن يكون الاكتتاب للأفراد بالحد الأعلى للنطاق السعري هو 32 ريال.