محلات الصرافة تفاجئ المواطنين بتسعيرة جديدة وغير مسبوقة..شاهد

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ارتفعت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني في تداولات يوم الأثنين 26نوفمبر2019م وقال متداولون إن سعر الدولار الأمريكي والريال السعودي ارتفعت عن مستوى تداولات الأمس أمام الريال اليمني. جديد الخليج 365: Advertisements آخر تحديثات اسعار صرف العملات أمام الريال اليمني في صنعاء وعدن اليوم .

أسعار الصرف في صنعاء

الدولار الأمريكي: 573: 576

الريال السعودي : 151.5: 152 أسعار الصرف في عدن

الدولار الأمريكي: 574: 577

الريال السعودي : 152.5: 153

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