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محلات الصرافة تفاجئ المواطنين بتسعيرة جديدة وغير مسبوقة..شاهد

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ارتفعت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني في تداولات يوم الأثنين 26نوفمبر2019م

وقال متداولون إن سعر الدولار الأمريكي والريال السعودي ارتفعت عن مستوى تداولات الأمس أمام الريال اليمني.

 

جديد الخليج 365:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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آخر تحديثات اسعار صرف العملات أمام الريال اليمني في صنعاء وعدن اليوم .
أسعار الصرف في صنعاء
الدولار الأمريكي: 573: 576
الريال السعودي : 151.5: 152

أسعار الصرف في عدن
الدولار الأمريكي: 574: 577
الريال السعودي : 152.5: 153

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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