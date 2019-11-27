شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن اطلق خمس رصاصات على رأس زوجته داخل المتجر لهذا السبب الصادم..شاهد(فيديو مرعب) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - رصدت كاميرات مراقبة عامة في أحد المتاجر بمدينة إتاكواتيارا البرازيلية لحظات محاولة أحد الأشخاص إطلاق النيران على زوجته من مسدس كان يحمله في جيب بنطاله.
وأظهر المقطع محاولة الرجل مباغتة زوجته بسرعة من أجل إطلاق النار عليها إلا أن المسدس لم يستجب لجريمته حيث تعطل خلال أكثر من 5 مرات حاول خلالها إطلاق النار.
جديد الخليج 365:
وتدخلت امرأة بدت أنها من العاملين بالمتجر، لمحاولة إيقاف الشخص عن ارتكاب فعلته وأبعدته عن المكان التي تجلس فيه زوجته لمنعه من التعدي عليها بالضرب بظهر المسدس.
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