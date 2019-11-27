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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لحج.. مقتل شاب في خلاف على قطعة أرض
الأربعاء 27 نوفمبر 2019
الخليج 365
قالت مصادر أمنية في محافظة لحج، أن شاب قتل نتيجة خلاف على ارض بمنطقة جعولة بمديرية تبن .
وقال النقيب نجيب الصبيحي نائب مدير البحث بامن تبن أن هذه الجريمة حصلت ظهر الثلاثاء إثر خلاف على ارض في جعوله بين رواد هواش وماجد محمد صالح الحاتمي .. مشيراً إلى أن الحادثة سبقتها مشادات كلامية بين الطرفين قبل أن يقوم المتهم ماجد باطلاق الرصاص على المجني عليه رواد مما اودى بحياته في الحال .
واضاف في تصريح نشرته صحيفة عدن تايم، أنه تم النزول شرطة الرباط وتحرز ع مسرح الجريمه والقبض ع المتهم واخذ اقواله وحجزه ونقل الجثة إلى ثلاثة مستشفى أبن خلدون لعرضها على الطبيب الشرعي واستكمال الإجراءات .
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