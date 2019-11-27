- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إستكمال تحويل رسوم طلاب اليمن المبتعثين للدراسة في 15 دولة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إستكمال تحويل رسوم طلاب اليمن المبتعثين للدراسة في 15 دولة
الأربعاء 27 نوفمبر 2019
الخليج 365
أعلنت وزارة المالية عن إستكمال تحويل الرسوم الدراسية للعام الدراسي 2018 - 2019م للطلاب المبتعثين في 15 دولة، بحسب الكشوفات والأسماء المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ونقلت وكالة سبأ الرسمية، عن وزير المالية سالم بن بريك، التزام الوزارة بالضوابط المالية المتعلقة بالرسوم الدراسية وكشوفات التخرج انسجامًا مع فترات الابتعاث لكافة المراحل في مستويات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه .
وأضاف أن الوزارة ستعمل على ترجمة توجيهات رئيس الوزراء، بتوفير قيمة تذاكر السفر للطلاب الذين انتهت فترة ابتعاثهم العلمي.
كانت هذه تفاصيل خبر إستكمال تحويل رسوم طلاب اليمن المبتعثين للدراسة في 15 دولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.