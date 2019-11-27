الفلكي محمد عياش : يوجة تحذر من موجـة برد تطال ست محافظات خلال الايام القادمة

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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : القبض عليه في أقل من خمس ساعات بعد نشر فيديو يسخر من منطقة سعودية وسكانها .. والحكم بالسجن 3 أشهر وغرامة 5 آلاف تعرف على من يحق له السفر من مطار صنعاء الدولي بعد إعلان التحالف فتحه شاهد بالصورة : لم يعملها الرئيس الرحل علي عبدالله صالح .. فعلها مناصري المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن المجلس الانتقالي .. يصعد ضد قوات الشرعية ويدفع بتعزيزات عسكرية إلى أبين

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