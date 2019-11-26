هذا العلاج لحماية الرجال من سرطان البروستاتا القاتل

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - توصلت دراسة إلى أن انخفاض خطر الإصابة بنوع قاتل وفتاك من سرطان البروستاتا عند من يتناول علاج خفض الكوليسترول “الستاتينات” بنسبة 24% وفقا لـ”سبوتنيك”.

وأوضح علماء من جامعة “كوينز” بلفاست، دراستهم لحالة أكثر من 44 ألف بريطاني على مدار أكثر من عقدين، كان بعضهم يتناول العقار المنشود. جديد الخليج 365: Advertisements وأظهرت الأبحاث أن الستاتين يحمي من نوع عدواني وغير قابل للشفاء، من سرطان البروستاتا، والمعروف باسم سرطان PTEN-null، الذي ينتشر إلى أعضاء أخرى.

وقال العلماء إن الستاتين يساهم في تقليل الالتهاب، ويزيد من مستويات المناعة في البروستاتا، وفقاً لما نشرته صحيفة “أيرش تايم”.

ويرى الباحثون أن وجود الكوليسترول في الدم يغذي نمو الورم ويشجع السرطان على الانتشار والعودة.

ومع تقليل الستاتينات لمستويات الكوليسترول في الدم، يساهم بذلك في منع السرطان من أن يصبح أكثر فتكا.

يذكر أن هذا أول بحث حول كيفية تأثير العقاقير على سرطان البروستاتا، ونشرت النتائج في مجلة Clinical Cancer Research.

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