وفد فني سعودي يصل إلى عدن لدراسة إحتياجات المطار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

الخليج 365

وصلت ظهر اليوم الثلاثاء الى مطار عدن الدولي لجنة فنية واستشارية هندسية تابعة لبرنامج اعادة الإعمار في اليمن وذلك للمسح واعداد دراسة بالاحتياجات الضرورية للبدء بالتجهيزات الانشائية والفنية لعدد من المشاريع التي سيتم تنفيذها في مطار عدن الدولي .

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وتأتي زيارة اللجنة الى مطار عدن الدولي عقب لقاءات ناجحة بدعوة من قيادة التحالف العربي لرئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الكابتن صالح سليم بن نهيد و مدير عام مطار عدن الدولي عبدالرقيب العمري بعدد من المسؤولين في المملكة العربية السعودية خلال الأسابيع الماضية بينهم سفير خادم الحرمين الشرفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن محمد سعيد آل جابر لمناقشة آلية تجهيزات مطار عدن الدولي .

ومن المتوقع أن تستمر اللجنة التي تضم عدد من المهندسين والاستشاريين وممثلي البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن بعدن عدة أيام لاعداد الدراسات لأهم المشاريع التي يحتاجها مطار عدن الدولي والمشاريع الضرورية التي تحتاجها الملاحة الجوية في المطار .