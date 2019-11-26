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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العولقي : الإقتتال القبلي يعري حديث إعلام الإخوان عن المنجزات بشبوة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
الخليج 365
أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، سالم ثابت العولقي، أن الإقتتال القبلي الذي شهدته إحدى مناطق شبوة يعري حديث إعلام الإخوان عن المنجزات التي قالوا أنهم حققوها في المحافظة .
وقال العولقي في تغريدة له بتويتر، "الاقتتال القبلي وسيل الدماء الذي تشهده أحد مناطق شبوة مساء اليوم على بعد كيلو مترات قليلة من عتق يعري أكاذيب إعلام الإخوان عن منجزات سلطتهم" .
وأضاف "تنامي الإرهاب والاقتتال القبلي والانفلات الأمني حقائق ماثلة في شبوة ومعظم حصة شبوة من مبيعات النفط انفقت وتنفق مجهود حربي لمليشيات الإصلاح" .
وجاءت تغريدة العولقي بعد حملة شنها عدد من نشطاء الإصلاح للترويج لما أسموه إنجازات السلطة المحلية في محافظة شبوة بعد إجتياحها من قبل مسلحي ميليشيا الإصلاح .
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