وزارة الصناعة تستعد لتدشين حملة رقابية على الأسعار في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

عدن - الخليج 365

تستعد وزارة الصناعة والتجارة، الأحد القادم لتدشين حملة رقابية على الأسعار في العاصمة عدن .



أكد نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي، ان الوزارة بصدد تدشين حملة رقابية موسعة في المحافظات المحررة سيتم تدشينها من محافظة عدن الاحد القادم بالتنسيق مع قيادة المحافظة والسلطة المحلية والجهات الامنية، سيتم فيها الصاق أسعار المواد الاساسية على ابواب المحلات ومراقبة المخالفين المتسببين بالزيادة السعرية والغش التجاري.

وناقش إجتماع عقد في عدن اليوم الثلاثاء، وضم وزارة الصناعة وكبار التجار المكلفين، تعزيز التعاون والعمل المشترك والتنسيق بين الجانبين لتدشين الحملة الرقابية .

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وتطرق الإجتماع الذي حضره وكيل الوزارة علي عاطف ومدير مكتب الصناعة بعدن المهندس محمد عبادي، إلى الصعوبات والعراقيل التي تقف امام حركة سير التجارة في اليمن، وأهمية وضع رؤية واضحة ومشتركة لتهيئة المناخ الملائم والاسهام الفعال في تأمين الاستقرار التمويني للمواطن .

وتناول الإجتماع ضرورة تزويد التجار والمستورين وزارة الصناعة والتجارة بالقوائم السعرية للسلع الاساسية بشكل دوري والتواصل المباشر مع غرفة عمليات الوزارة والتوجيه لوكلاهم بالبيع بالاسعار المتفق عليها، وضرورة تزويد البنك المركزي وزارة الصناعة والتجارة بكشوفات التجار المعتمدين في الوديعه السعودية ليتسنى للوزارة الاشراف والمراقبة على أسعار السلع الاساسية.

وشدد الوالي على أهمية التنسيق وتبادل المعلومات والعمل بروح الفريق الواحد بين القطاع العام والخاص ووضع أستراتيجية عمل مشتركه لحلحلة الصعوبات والعراقيل التي تقف أمام حركة التجارة بما يخدم مصلحة التاجر والمستهلك.

حضر الاجتماع نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن سالم السعدي، ونائب مدير المواصفات والمقاييس فهد ردمان، مدير ادارة استقرار الاسواق وحماية المستهلك بمكتب الصناعة بعدن ،وعدد من التجار ورجال المال والاعمال.