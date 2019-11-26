وزير الإعلام يحذر من خطورة حملات التحريض الحوثية على المنظمات الإغاثية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

الخليج 365

حذر وزير الإعلام، معمر الارياني من خطورة حملات التحريض السياسية والاعلامية المنظمة على سلامة طواقم المنظمات العاملة في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، وفي قدرتها على اداء مهامها الإنسانية النبيلة بما يضمن الحيادية والشفافية والنزاهة ووصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها.



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وأعرب الإرياني عن إدانته وإستنكاره الشديدين لحملة الإساءة والتحريض التي تشنها ‎المليشيا الحوثية المدعومة من ايران ضد المنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة في اليمن على خلفية التصريحات الاخيرة لمساعد الأمين العام للشؤون الانسانية أورسولا مولر التي كشفت عن جانب من ممارسات المليشيا في مناطق سيطرتها.

ونقلت وكالة سبأ الرسمية، عن وزير الإعلام، "أن ‏هذه الحملة تندرج ضمن الضغوط والابتزاز الذي تمارسه المليشيا الحوثية على موظفي المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرتها بهدف اجبارها على تمرير سياساتها العبثية وغض الطرف عن فسادها ونهبها المنظم للمساعدات الانسانية والغذائية التي يفترض أن توجه لملايين المحتاجين" .

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وجدد الارياني دعوته للمنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية التنسيق مع الحكومة الشرعية، والعمل على إيجاد بدائل تضمن وصول المساعدات لملايين اليمنيين القابعين تحت خط الفقر والمجاعة جراء الحرب التي فجرها الانقلاب الحوثي واستمراره في نهب المساعدات لتمويل حربه على اليمنيين.