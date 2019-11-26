أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة المسائية اليوم الثلاثاء .. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 خاص_الخليج 365 ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار للفترة المسائية ليومنا الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2019، وهي كالتالي:

غريفيث يغادر صنعاء دون لقاء زعيم المليشيا.. لهذا السبب https://www.elyamnelaraby.com/437426/ الفنان صلاح الأخفش يشارك في افتتاح خليجي24 بالدوحة https://www.elyamnelaraby.com/437439/ ما وراء تصعيد المليشيا العسكري في الساحل الغربي؟ https://www.elyamnelaraby.com/437447/ قباطي: الأحساء قدمت تجربة مميزة فيما يخص السياحة ومواكبة لكثير من الأنشطة https://www.elyamnelaraby.com/437448/ محافظ حضرموت يطلع على التحضيرات لاستضافة مهرجان المسرح الوطني https://www.elyamnelaraby.com/437487 البحسني يرأس اجتماعاً للدفع بتحسين وتطوير العمل بميناء المكلا https://www.elyamnelaraby.com/437501/ آخر مستجدات الأوضاع في جبهات محافظة أبين https://www.elyamnelaraby.com/437521/ الجيش الوطني يكبد مليشيا الحوثي عديد قتلى وجرحى بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/437522 اجتماع موسع بعدن لمناقشة وقف البسط على الأراضي والممتلكات العامة https://www.elyamnelaraby.com/437523/ بالتفاصيل.. قيادة جنونية لطقم حوثي في إب تتسبب بإصابة شابين إصابات بالغة https://www.elyamnelaraby.com/437541/ حصري.. خلافات إخوانية حادة بتعز على خلفية إقالة قائد المحور https://www.elyamnelaraby.com/437547/ بالصور.. وصول أربع آليات جديدة مخصصة لمناولة الحاويات إلى ميناء المكلا Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/437552/ أكاديمي جنوبي: إعادة طرح مشروع تقسيم حضرموت أحد أهدافه خلط الأوراق بعد اتفاق الرياض https://www.elyamnelaraby.com/437553/ التحالف العربي: إطلاق سراح 200 أسير حوثي https://www.elyamnelaraby.com/437557 تعرف على أبرز الإنجازات الأمنية لفرع الشرطة العسكرية بالمخا https://www.elyamnelaraby.com/437558/ شابان ينهيان حياتهما بالانتحار في خورمكسر بعدن https://www.elyamnelaraby.com/437582/ عاجل.. اندلاع حرب بصنعاء وتأهب كبير https://www.elyamnelaraby.com/437589 قيادة إنتقالي تبن تسلم ادارة مدرسة سفيان معدات واجهزة صوتية https://www.elyamnelaraby.com/437590/ المليشيا تواصل التغرير على عدد من أطفال وشباب إب وتزج بهم في محارق الموت https://www.elyamnelaraby.com/437609/ سفير اليمن لدى إسبانيا يقدم إستقالته ويكشف عن تزوير في الدبلوماسية اليمنية https://www.elyamnelaraby.com/437611/ محلل عسكري سعودي لــ "الخليج 365": السعودية والإمارات يقودان باقتدار المشهد الإسلامي والخليجي https://www.elyamnelaraby.com/437612/ المحامي العام يؤكد على أهمية إعادة تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد https://www.elyamnelaraby.com/437617/ ندوة تناقش تفعيل قرار مجلس الأمن 2493 المتعلق بدور المرأة في السلم والأمن بعدن https://www.elyamnelaraby.com/437619/ المجلس الإنتقالي يكشف عن تجاوزات في عمل المنظمات الدولية في المحافظات الجنوبية https://www.elyamnelaraby.com/437620/ كاتب إماراتي لــ "الخليج 365": زيارة الأمير محمد بن سلمان للإمارات تأتي تعميقاً للعلاقة الإستراتيجية https://www.elyamnelaraby.com/437625

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