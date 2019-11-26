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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأمم المتحدة : أكثر من مليون إصابة بالكوليرا منذ عام 2018 باليمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
الخليج 365
كشفت هيئة الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن أكثر من مليون حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا في اليمن تم الإبلاغ عنها منذ عام 2018.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عبر حسابها على "تويتر"، أنها ساعدت مع شركائها العام الحالي في تعليم أكثر من 27 ألفا من اللاجئين واليمنيين حول حماية أنفسهم من الكوليرا، وكيفية التصرف عند ظهور أعراض المرض.
كما لفتت إلى أن منظمة الصحة العالمية أبلغت عن وجود أكثر من مليون حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا في اليمن منذ عام 2018، دون أن تتطرق إلى تفاصيل أخرى حول الأمر.
وكانت منظمة الصحة قد أعلنت بداية الشهر الحالي أن عدد حالات الإصابة بالكوليرا في اليمن بلغت 2 مليون و36 ألفاً و960 منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016 وحتى أغسطس/آب 2019.
وحذرت تقارير دولية في وقت سابق، من موجة انتشار جديدة للكوليرا في اليمن في النصف الأول من العام الحالي، مع احتمال ارتفاعها مع تغيرات المناخ وحلول موسم المطر القادم.
فيما أتهمت مصادر طبية في صنعاء قد اتهمت ميليشيات الحوثي بالتسبب مجدداً في عودة الكوليرا للمدينة ومختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها بسبب الإهمال ومساهمتها في تدمير شبكات الصرف الصحي وسرقة المعونات الطبية الدولية.
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