شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : الاحمر يخرج عن صمته ويتعهد بسحق الامارات مهما كلف الثمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هكذا رد الحوثي على السعودية لإطلاقها 200 من أسراها في المملكة .. شاهد معين عبدالملك .. تعز حصن الدولة والنظام ومخزن الموارد البشرية .. ويصدر توجيهات هامة تخص المحافظة هذا هو الذي اطلق النار على الشهيد الحمدي : الحوثيون ينشرون تفاصيل ملابسات مقتل رئيس اليمن الاسبق ابراهيم وشقيقه عبدالله بن بريك يعلن التمرد والعميد أمجد خالد يكشف عن أوامر صارمة والمهمة التي كلفوا بها

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