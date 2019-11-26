شكرا لقرائتكم خبر عن "فيديو"هذا ماقاله لـ المستشاره الخاص عند صعود منصة الاعدام...مفاجأة مزلزلة عن صدام حسين تكشف لأول مرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "فيديو"هذا ماقاله لـ المستشاره الخاص عند صعود منصة الاعدام...مفاجأة مزلزلة عن صدام حسين تكشف لأول مرة

كشف مستشار الأمن القومي العراقي السابق موفق الربيعي، اليوم الثلاثاء، عن معلومات تنشر لأول مرة حول اللحظات التي سبقت إعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. وخلال لقاء معه ببرنامج "وفي رواية أخرى"، على شاشة "التلفزيون العربي"، قال "الربيعي" إنه "عندما صعد صدام حسين لحبل المشنقة، نظر إليّ وقال هذي للرجال"، في إشارة إلى حبل الإعدام، بحسب "سبوتنيك". جديد اب برس : Advertisements وأضاف مستشار الأمن القومي العراقي السابق أن "صدام حسين طلب منه إعطاء المصحف الخاص به الذي كان يحمله ليلة إعدامه لابنته، لكنه (الربيعي) رفض، فطلب منه صدام أن يعطيه إلى محاميته، فأخذه منه وسلمه إلى المدعي العام". وقُبض على الرئيس العراقي الراحل "صدام حسين" في 13 ديسمبر/كانون الأول عام 2003، في عملية سميت بالفجر الأحمر، وجرت بعدها محاكمته بسبب الجرائم التي اتهم بها ونُفِّذ حكم الإعدام به في 30 ديسمبر/كانون الأول عام 2006.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "فيديو"هذا ماقاله لـ المستشاره الخاص عند صعود منصة الاعدام...مفاجأة مزلزلة عن صدام حسين تكشف لأول مرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.