شكرا لقرائتكم واهتمامكم عن خبر عاجل ...الملك سلمان يباغت الجميع ويصدر قبل قليل مرسوم ملكي عاجل يهم السعوديين وغير السعوديين وحتى الحوثيين سيرقصون فرحا من هذا االمرسوم الملكي والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبدالعظيم - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين؛ أمرًا ملكيًّا عاجلًا، بشأن المسجدين الحرام والنبوي، عقب رصد الجهات الحكومية عددًا من الحوادث الخطيرة.

ونصَّ الأمر الملكي -بحسب صحيفة "الرياض" السعودية- على عدم أحقية أي مواطن سعودي في اكتساب ملكية خاصة بحدود الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ورصدت الأجهزة الحكومية في السعودية حوادث خطيرة تمثلت في تعديات من جانب أشخاص ومسؤولين في الدولة على أراضٍ في حدود الحرمين الشريفين، دون صك ملكية؛ الأمر الذي يعد تعديًا على ملكية الدولة.

وحدد أمر "الملك سلمان"، الأماكن غير المسوح بالتملك الخاص فيها، وهي "حدود الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية، وحرم الحدود، والمحميات الوطنية، وقمم الجبال ومجاري الأودية، والمواقع الأثرية".

كما يقضي الأمر الملكي باعتبار الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية، ملكًا عامًّا للدولة، ولا تقبل أمام المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استنادًا إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية.

وشمل الأمر الملكي الصادر عن "الملك سلمان"، قيام وزارة العدل بمراجعة مشروع نظام تملك العقار، واقتراح عقوبات رادعة للمعتدين على أراضي الدولة، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الأمر.

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