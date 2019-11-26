كاتب إماراتي لــ "الخليج 365": زيارة الأمير محمد بن سلمان تأتي تعميقاً للعلاقة الإستراتيجية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

الشحات غريب

علق الكاتب محمد شعيب الحمادي عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات على زيارة ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة غداًَ الأربعاء.



وقال "الحمادي" مع إطلالة شروق شمس الغد، فإن شعب الإمارات يترقب بزوغ الهلال الذي يهل علينا من المملكة العربية السعودية الحبيبة.

وأضاف أن زيارة الأمير محمد بن سلمان آل سعود تأتي تعميقاً للعلاقة الإستراتيجية والأخوية التي تربط دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.

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وأشار أن العلاقة التي تربط الدولتين ليست وليدة اللحظة أو حتى سنوات معدودة، بل هي علاقة ممتدة الجذور لحقب زمنية تفوق مئات السنين، تربطنا القرابة والدم و المصير الواحد والعمق الاستراتيجي.

وقال إن التقارب في الرؤى والطموح اللا محدود تؤهل كلتا الشعبين أن ينصهروا في نفس التوجه ونفس النهج الذي يسعى إلى توفير العيش الكريم والإرتقاء بالإنسان فكريا وعلميا.

وتابع: من وجهة نظري.. أرى أن تعزيز التقارب السعودي الإماراتي في الآونة الأخيرة قد يسهم في الإرتقاء والنهوض لدول المنطقة بل إلى الدول العربية كذلك، حيث أن كل مقومات الإنماء قد اجتمعت في هذا التقارب من حيث الإمكانيات، والرؤية الواضحة للحكومتين، اضافة إلى حنكة وحكمة القيادة المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. والعمل الذي يقوم به سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي العهد في خدمة الإنسانية على المسوى العالمي مما إنعكس ذلك على على بناء شراكات استراتيجية تخدم منطقة الخليج ككل.

وأكد أنه لا شك أن هذه الزيارة تثلج صدورنا وتسعدنا كشعب الإمارات المحب للمملكة، ونقول لسمو الأمير كل بيت في الإمارات هو بيتك يا سمو الأمير.