المجلس الإنتقالي يكشف عن تجاوزات في عمل المنظمات الدولية في المحافظات الجنوبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

كشف مساعد الأمين العام المساعد لهيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، فضل الجعدي، بتجاوزات منظمة الفاو في عملها بالمحافظات الجنوبية .



وبحسب الجعدي فقد تجاوزت الفاو قانون الاحصاء رقم 28 ولائحته التنفيذية 1995م والمتمثل بالتواصل المباشر مع الباحثين الاحصائيين وتكليفهم بمهام خارج محافظاتهم دون الرجوع الى مدراء مكاتبهم المسؤولين المباشرين عنهم مخالفين بذلك القوانين المتعارف عليها دوليا.

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ووجه في خطاب إلى مدير أمن عدن، اللواء شلال علي شايع، بمنع فعاليات وأنشطة المنظمات الدولية مالم تكن ملتزمةب القوانين التي تنظم عملها داخل البلد بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بعمل هذه المنظمات .

وجاءت توجيهات الجعدي إلى مدير أمن عدن على خلفية إحاطة قدمها مدراء عموم مكاتب الجهاز المركزي للاحصاء في المحافظات الجنوبية بهذه التجاوزات .