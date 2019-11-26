ندوة تناقش تفعيل قرار مجلس الأمن 2493 المتعلق بدور المرأة في السلم والأمن بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

الخليج 365

اقيمت اليوم في العاصمة عدن ، ندوة لمناقشة وتفعيل قرار مجلس الأمن " 2493" لعام 2019م ، والمتعلق بدور المرأة في السلم والأمن في الظروف الحالية ، نظمتها المفوضية للتنمية والحقوق وبالتعاون مع ملتقى نساء عدن ومؤسسة الامل التنموية للطلاب المتفوقين - عدن، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة .



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وأكد رئيس مؤسسة الامل الدكتور نصر باغريب عن أهمية انعقاد الندوة لما من شأنه العمل المشترك في ايجاد آليات لتفعيل قرار مجلس الأمن 2493 المتعلق بالمرأة من أجل الوصول إلى فرص تمنح المرأة اليمنية حقها في المشاركة العامة وصنع القرار .

وقال أن على منظمات المجتمع المدني مسؤلية كبيرة في الضغط على الجهات المعنية بإعطاء المرأة حقها في العيش الكريم دون الحاجة والعوز الذي تعاني منه بعض النساء نتيجة للعادات والتقاليد وغياب الوعي المجتمعي والقانوني في البلاد .

واضافت المدير التنفيذي بالمفوضية للتنمية رنا الحطيبي " أن الندوة تهدف إلى توعية 27 مشاركة بالعديد من المفاهيم المتعلقة بحماية المرأة من العنف واعطائها الحق في المشاركة في صنع القرار ، بالإضافة مناقشة قرار مجلس الأمن 2493 المتعلق بدور المرأة في السلم والأمن في الظروف الحالية .. منوهة أنه أول ندوة تقيمها المفوضية للتنمية لمناقشة القرار بعدن .