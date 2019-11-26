تدشين مشروعي صيانة وتأهيل عدد من طريق الشيخ عثمان بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

عدن - الخليج 365

دشن نائب وزير الاشغال العامة والطرق الدكتور محمد ثابت ، ومحافظ عدن احمد سالم ربيع ، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق المهندس سامي باهرمز ، اليوم مشروعي صيانة واعادة تأهيل عدد من طرق مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة المؤقتة عدن ( المرحلة الثانية ) ، بتكلفة مليون و 300 الف دولار .



ويتضمن المشروع البالغ طولة 3 كيلو متر ، اعادة تأهيل وصيانة طريق ( جولة ملعب 22 مايو - جولة عبدالقوي ) و طريق (جولة السيلة - تقاطع المحاريق ) بتمويل من البنك الدولي واشراف مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع.

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واوضح نائب الوزير ، ان هذه المشاريع التطويرية لشبكة الطرق تأتي ضمن الشراكة القائمة بين الحكومة اليمنية والبنك الدولي بالتعاون مع السلطة المحلية التي تهدف الى تحسين شبكة الطرق في كافة مديريات المحافظة ضمن معايير وجودة عالية .. مؤكدا ان الوزارة تنفذ عملية تقييم لكافة المشاربع التي تنفذ باشرفها لمعالجة كل الاشكاليات التي تواجه العمل، والسعي الى تنفيذ مشاريع تطويرية لشبكة الطرق على مستوى المحافظات اليمنية خلال العام القادم 2020 .

من جانبه اكد محافظ عدن ، ان السلطة المحلية تقدم كافة التسهيلات اللازمة مع الجهات المعنية لتسيير عملية تنفيذ المشاريع التطويرية التي ينفذها صندوق صيانة الطرق من خلال معالجة البنية التحتية المرتبطة بالمشروع من تشجير وانارة وغيرها .. لافتا الى أن مشروعي طريق جولة ملعب 22 مايو وجولة السيلة سيساهم في التخفيف من الازدحام الحاصلة حاليا ويقلل من نسبة الحوادث لدى اصحاب المركبات.

واشار باهرمز ، ان مشروعي اليوم يأتيان ضمن المرحلة الثانية من مشاريع 2019 التي ينفذها الصندوق في عدد من مديريات محافظة عدن وعدد من المحافظات الاخرى بتمويل من مكتب الامم المتحدة لتشييد عدد من الطرقات الرئيسية والفرعية للتقليل من المخاطر والحفاظ على سلامة شبكة الطرق .. مبينا ان الصندوق استطاع خلال فترة واجيزه انجاز العديد من المشاريع التطويرية لشبكة الطرق وصيانتها ضمن مراحل متعددة بأحدث المعايير وافضلها في محافظات عدن أبين والضالع ، حيث سيتم خلال عام 2020 تنفيذ مشاريع تحسينه في محافظة لحج .

حضر التدشين وكيل اول لمحافظة عدن محمد نصر الشاذلي ، وعدد من ممثلي و مهندسي وزارة الاشغال العامة ، وصندوق صيانة الطرق بعدن .