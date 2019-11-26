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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المحامي العام يؤكد على أهمية إعادة تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
الخليج 365
أكد المحامي العام الدكتور علي عطبوش، على ضرورة اعادة تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد كما نصت اتفاقية الرياض، وتعديل القوانين الخاصة بمنح حصانات معينة تعيق دور القضاء في مكافحة الفساد.
جاء ذلك خلال ورشة العمل حول جرائم الفساد التي تنظمها مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي"مدى" بالتنسيق مع منظمة تجديد للتنمية والديمقرطية اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن .
وأشار إلى أهمية دور القضاء في الحد من انتشار ظاهرة الفساد بالتعاون مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والعيئة العليا لمكافحة الفساد .
بدوره أوضح عضو مجلس القضاء الأعلى، رئيس محكمة استئناف عدن القاضي فهيم عبدالله، أهمية الورشة في اكساب 25 مختص ومختصة من القضاة والنيابات العامة والمحاميين ومنظمات مجتمع مدني على مدى ثلاثة أيام، معارف بالإتفاقيات والقوانين الدولية والمحلية في مجال مكافحة الفساد الذي يهدد السلم الإجتماعي العالمي والمجتمع اليمني بشكل خاص.
وتناقش الورشة السادسة ضمن مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن، دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في مكافحة الفساد، ومكافحة جرائم الفساد باليمن في ظل التشريعات النافذة، وعلاقة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
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